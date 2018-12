Anderson termine 17e en ouverture de la Coupe du monde

Anderson a signé le sixième meilleur temps en première manche de qualifications, avant de glisser au 17e rang. Ça l'excluait du tour éliminatoire, réservé au top 16.

Arnaud Gaudet (36e), Sébastien Beaulieu (37e) et Jules Lefebvre (43e) étaient les autres participants canadiens.

« Je suis quand même content de ma descente. J'ai fait des erreurs dans la partie à pic, dont quelques dérapages avant les portes qui m’ont ralenti. Je sais que j'aurais pu faire mieux, mais je suis satisfait de ma performance à la première Coupe du monde de la saison », a affirmé Gaudet, âgé de 18 ans.

« Ce n’est pas ce que je souhaitais! J’ai malheureusement chuté dans la partie à pic du parcours et j’ai perdu plusieurs secondes. J’ai eu un excellent départ et les choses allaient très bien jusqu’à ce que je fasse une grosse erreur sur un virage orteils qui m’a mis très en retard pour le prochain virage talons et j’ai donc chuté », a expliqué Beaulieu.

« Je suis très déçu, car j’aime bien la piste de Carezza. L’entraînement a super bien été, donc j’avais bon espoir d’accomplir de belles descentes aujourd’hui. Je vais tenter de me reprendre à Cortina d’Ampezzo. C’est moins mon genre de piste, mais dernièrement, je me débrouille très bien sur le plat, donc on verra bien », a-t-il poursuivi.

Le Slovène Tim Mastnak a remporté l'or devant les Autrichiens Benjamin Karl et Sebastian Kislinger.

Ester Ledecka, de la République tchèque, a dominé l'épreuve féminine. Elle a coiffé les Russes Milena Bykova et Natalia Soboleva.

Megan Farrell a été la meilleure Canadienne avec une 26e place. Katrina Gerencser (28e) et Jennifer Hawkrigg (43r) complétaient la délégation nationale.

La prochaine étape de Coupe du monde aura lieu dès samedi, à Cortina d'Ampezzo.