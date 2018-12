Il a déjà plaidé non coupable à des accusations d'agression sexuelle et d'invitation à des attouchements sexuels dans ce procès se déroulant devant juge seul.

Les accusations émanent d’une série d’incidents qui se seraient produits entre 2000 et 2007 et mêlant Brubaker à une athlète de moins de 16 ans qu'il a entraînée pendant cette période.

Au début du procès en octobre, une femme dans la trentaine a révélé dans son témoignage que Brubaker l'a embrassée sur les lèvres à maintes reprises pour lui dire bonjour et au revoir quand elle n'avait que 12 ans.

Elle a également indiqué qu'il l'avait touchée de manière inappropriée durant des massages sportifs.

Brubaker avait alors répondu qu'il croyait agir en bon entraîneur, niant du même souffle toute intention à caractère sexuel.

Au deuxième jour du procès, la défense a mis en doute l'impartialité de l'enquêteur en raison de son lien familial avec la plaignante. L’enquêteur est son cousin. Il a agi comme garçon d’honneur à son mariage. La victime alléguée est la marraine de l’enfant du policier.

Dave Brubaker est bien connu dans le monde de la gymnastique canadienne et internationale. Il était entraîneur de l’équipe nationale féminine pendant les Jeux olympiques de 2012 et de 2016 et a dirigé le club Bluewater Gymnastics de Sarnia de 1985 à 2017.