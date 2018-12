Davies a reçu l'honneur au terme d'un scrutin mené auprès d'entraîneurs et de journalistes.

Il a aidé le Canada à atteindre la 3e place des qualifications de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

« Chaque fois où on lui a demandé de prendre une responsabilité et de soutenir l'équipe, même de jouer à une autre position, il a montré son caractère, a dit John Herdman, l'entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine. Il est un joueur humble qui aime le soccer et qui va tout faire pour avoir du succès. »

Né dans un camp de réfugiés au Ghana, Davies a grandi à Edmonton.

En 2018, Davies a obtenu 8 buts et 11 passes avec les Whitecaps; il a été sélectionné pour le match des étoiles et a été nommé le meilleur espoir de la MLS.

En juillet, il a été transféré au Bayern Munich pour la somme record en MLS de 29 millions de dollars canadiens. Davies s'est joint au club allemand en novembre, peu après avoir célébré ses 18 ans.

Mardi, Christine Sinclair a reçu l'honneur du côté féminin, pour la 14e fois de sa carrière.