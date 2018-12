Un texte de Christine Roger



« C’est la meilleure option. Vancouver, c’est fantastique. Je repars à zéro et je n’ai pas ce statut du petit gars d’ici. On tourne la page. C’est à moi de me prouver, de faire mes classes et d’avancer », explique-t-il.

L’arrivée de Maxime Crépeau à Vancouver n’a rien de surprenant. Avec l’arrivée de Marc Dos Santos comme entraîneur-chef et de Youssef Dahha comme entraîneur des gardiens de but, la connexion était tout à fait logique.



« Peu importe le club, dans le sport, ce sont les contacts qui changent tout. Je fais partie de ces joueurs qu’ils ont connu il y a longtemps et qu’ils ont suivis tout au long de ma carrière », souligne-t-il.



« Quand j’ai vu que Marc avait l’emploi, ça m’a fait chaud au cœur. Et Youssef, c’est lui qui m’a formé. On a commencé à travailler ensemble quand j’avais 12-13 ans. Je suis très content pour eux », ajoute le joueur de 24 ans.



Maxime Crépeau croit en ses chances d’obtenir le poste de gardien numéro un, même si les Whitecaps ont récemment fait l’acquisition de Zac MacMath, un gardien de but qui a une expérience considérable en MLS.

« McMath est un bon gardien de but, mais je ne crois pas que je sois déclassé. Marc et Youssef m’ont dit que tout sera à prouver au camp d’entraînement. Tout le monde sera sur le même pied d’égalité. Le meilleur aura le poste », affirme-t-il.

Un nouveau chapitre

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Maxime Crépeau revient sur son aventure avec l'Impact de Montréal



Ses contacts avec l’Impact de Montréal ont été plutôt minces lors de la dernière année passée en prêt avec le Fury d’Ottawa. Il a parlé à Rémi qu’à deux reprises et jamais il n’a discuté avec l’entraîneur des gardiens de but Joël Bats.

Déjà, à l’époque où Mauro Biello était l’entraîneur-chef, il y avait été question de son utilisation sur le terrain.

Peu importe l’entraîneur, Maxime Crépeau n’a pas l’impression d’avoir réellement eu sa chance avec le onze montréalais.

« Je pense qu’il y a eu une fenêtre où ils m’ont donné des matchs pour me satisfaire. Mais au final, je n’ai pas eu une séquence de cinq ou six matchs de suite pour me sentir plus à l’aise, plus confortable. Montréal, c’est un marché où tu gagnes, tu es un héros, tu perds, tu es le pire au monde. Tu es de héros à zéro bien vite. Je pense que je n’ai pas obtenu la confiance pour vraiment évoluer », confie-t-il.

S’il reconnaît qu’il aurait préféré que son aventure avec l’Impact de Montréal se termine différemment, il assure qu’il ne garde aucune amertume envers l’organisation. Il garde d’excellents souvenirs de son expérience à Montréal, mais il est maintenant fin prêt à tourner la page.

Maxime Crépeau est bien conscient que rien n’est gagné d’avance pour lui, même s’il a dominé dans la USL la saison dernière avec le Fury d’Ottawa.



« Je ne change pas mentalité. Tout est à refaire. Je n’ai absolument rien prouvé en MLS. En USL, ça s’est très bien déroulé, mais la MLS, c’est autre chose. Il faut que je sois capable, physiquement, mentalement, tactiquement, techniquement de répéter la même chose », souligne-t-il.

« C’est ça que je veux prouver. Je veux prouver aux gens, aux sceptiques, que je suis capable de le faire. »

Maxime Crépeau quittera le Québec le 15 janvier prochain afin d’arriver à Vancouver une semaine avant le début du camp d’entraînement.