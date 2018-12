Le Championnat mondial junior au Canada en 5 temps

Au fil des ans, le Championnat mondial de hockey junior a procuré plusieurs doses d'émotions fortes aux amateurs. À l'aube du tournoi 2019, présenté à Vancouver et à Victoria, Radio-Canada Sports vous offre son Ciné-Cadeau maison. Retour sur les cinq derniers tournois à avoir eu lieu au Canada.

Un texte d’Antoine Deshaies

2009 - Miracle à Ottawa

Les attentes sont grandes avant le début du tournoi pour les Canadiens. Un sacre dans la capitale, sous les yeux du premier ministre Stephen Harper, permettrait aux juniors du pays d’égaler un record avec un cinquième titre de suite.

Le vénérable Pat Quinn est à la barre de l’équipe, secondé notamment par Guy Boucher, aujourd’hui entraîneur-chef des Sénateurs. P.K. Subban et John Tavares font partie de la formation.

Erik Karlsson termine le tournoi au 1er rang des marqueurs pour la Suède avec 9 points en 6 matchs. Le Slovaque Tomas Tatar, pas encore repêché par une équipe de la LNH, se fait un nom avec sept buts et quatre aides en sept matchs.

Après avoir nettement dominé ses rivaux du groupe A au tour préliminaire, le Canada est au bord de l’élimination contre les Russes en demi-finale.

Dans un match endiablé, Jordan Eberle se révèle au grand public en marquant le but égalisateur avec cinq secondes à écouler en troisième période.

Jordan Eberle célèbre son but égalisateur contre la Russie avec P .K. Subban. Photo : La Presse canadienne / Tom Hanson

Eberle et John Tavares confirment la victoire de 6-5 du Canada en tirs de barrage.

En finale contre la Suède, Subban donne le ton avec un but dès la 38e seconde du match. Les représentants de l'unifolié ne seront jamais inquiétés dans un gain de 5-1 et réussissent le tour de force d’un cinquième triomphe de suite.

2010 - Eberle à court de miracles à Saskatoon

Cinq, c’est bien, mais six, c’est mieux, se sont sans doute dit les membres d’Équipe Canada junior, prêts à marquer l’histoire dans la froidure des Prairies.

Les Canadiens amorcent leur marche vers l’or avec un tonitruant gain 16-0 contre la Lettonie.

Les choses se corsent au dernier match du tour préliminaire, le 31 décembre au soir, contre les Américains de l’ancien espoir du Tricolore Danny Kristo.

Les États-Unis mènent 4-2 en milieu de troisième période quand Jordan Eberle, encore lui, sonne la charge. Déjà auteur du deuxième but canadien, il inscrit le troisième avant de voir le défenseur Alex Pietrangelo compléter la remontée.

Les Canadiens finissent par l’emporter 5-4 en tirs de barrage et s'assurent d’un réveillon plus gai. Ils retrouveront les Américains en finale cinq jours plus tard.

Les deux équipes offrent encore une fois un spectacle de haute-voltige au public saskatchewanais. C’est 2-2 après une période, 3-3 après deux.

Les Américains marquent deux buts rapides au début du troisième vingt pour faire 5-3. Mais ce bougre de Jordan Eberle refuse de s’avouer vaincu. Il touche la cible deux fois dans les trois dernières minutes du match et envoie l’assemblée en prolongation.

Cette fois, le vestiaire américain sera le théâtre de la fête de fin de soirée.

Alex Pietrangelo, Jordan Eberle et Brandon Kozun pleurent leur défaite en finale du mondial junior de hockey en 2010 Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le défenseur John Carlson a le dernier mot en prolongation. Les États-Unis gagnent 6-5 et stoppent du même coup à cinq la série de titres pour le Canada.

2012 - Remontée inachevée à Calgary

La rivalité entre le Canada et la Russie a produit son lot de moments d’anthologie au mondial junior au tournant des années 2010. En 2011, à Buffalo, les Canadiens avaient pris une avance de 3-0 en troisième période de la finale, puis l’artillerie russe s’est mise en marche.

Devant un public médusé, les Canadiens avaient accordé 5 buts dans les 17 dernières minutes sans trouver une façon de riposter.

Les deux équipes se retrouvent en demi-finale à Calgary le 3 janvier 2012. Les Russes, menés par Evgeny Kuznetsov, auteur de trois buts et d'une aide dans le match, sont irrésistibles sur la glace.

C’est 5-1 Russie après deux périodes, puis Nikita Kucherov réussit le sixième filet des Russes après sept minutes en troisième. L’affaire semble classée, mais les Canadiens ne l’entendent pas ainsi.

Brendan Gallagher, avec un but et une passe, est au coeur de la résistance canadienne qui enfonce quatre fois la rondelle dans le filet adverse en cinq minutes. Le Canada manque toutefois de temps.

Brendan Gallagher célèbre un but marqué en demi-finale du mondial junior à Calgary en 2012. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Malgré une nette domination de 56 tirs contre 24, les Canadiens s’inclinent 6-5 et devront se contenter d’une médaille de bronze après une victoire de 4-0 contre la Finlande.

Les Russes, eux, perdent 1-0 contre les Suédois en grande finale.

2015 - La balade à Toronto

Sans titre depuis 2009, l’équipe canadienne compte sur le héros local Conor McDavid pour mener à bien la reconquête de l’or.

Le rouleau compresseur canadien répond aux attentes et termine le mondial junior avec sept victoires en sept matchs.

Les attaquants, affamés, se sont partagé le festin. À la conclusion de la compétition, les quatre premiers pointeurs du tournoi portent l’unifolié.

McDavid, Sam Reinhart et Nic Petan amassent 11 points en 7 matchs. Avec une unité de retard, Max Domi n’est pas en reste et reçoit le titre d’attaquant par excellence du tournoi.

Max Domi entouré de Nic Petan et d'Anthony Duclair. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Domi obtient un but et deux passes dans une finale échevelée contre les Russes qui refusent d’abandonner malgré un retard de quatre buts à mi-chemin dans la rencontre.

Le gardien Zachary Fucale se dresse en troisième période et repousse les 11 tirs de l’adversaire, qui termine le match avec six patineurs sur la glace.

L’espoir du Canadien de Montréal, à l’époque, quitte la Ville Reine avec cinq victoires, mais le titre de gardien par excellence lui échappe au profit du Slovaque Denis Godla, surprenant médaillé de bronze.

2017 - Renaissance de l’empire américain à Montréal

Les Québécois sont à l’honneur en finale du Championnat mondial junior le 5 janvier à Montréal. Pour la première fois en sept ans, la médaille d’or se joue entre les deux équipes nord-américaines.

Les quatre buts du Canada contre la formation américaine sont marqués par des joueurs de la Belle Province dans un Centre Bell survolté.

Thomas Chabot, Jérémy Lauzon, Nicolas Roy et Mathieu Joseph déjouent Tyler Parsons durant le match.

Thomas Chabot d'Équipe Canada junior Photo : La Presse canadienne

Canada et États-Unis sont à égalité au moment où la rondelle tombe au début de la troisième période. En moins de quatre minutes, les Canadiens enfilent deux buts.

Dans certaines salles de rédaction, on pense que l’affaire est réglée. La première édition papier d’un journal de la province annoncera même le sacre du Canada. Erreur.

Les Américains répliquent rapidement et la prolongation de 20 minutes ne fait pas de maître. En tirs de barrage, le gardien Tyler Parsons est intraitable. Troy Terry est le seul des 10 tireurs à marquer. Les Américains remportent la finale 5-4.

Mince consolation pour le défenseur Thomas Chabot, nommé joueur par excellence du tournoi. Il conclut avec une récolte de 4 buts et 6 aides.