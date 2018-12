L’ancienne athlète olympique Geneviève Simard, Gail Kelly et Anna Prchal réclament chacune 300 000 $ en dommages compensatoires pour les préjudices moraux et matériels qu’elles ont subis et 150 000 $ en dommages punitifs.

« Canada Alpin a été invité à participer à des médiations afin de régler ce dossier-là de façon privée. Ç'a été refusé. Il est regrettable que les victimes aient été obligées d'entreprendre des procédures publiques afin d'obtenir réparation », a déclaré l'avocate des plaignantes, Me Julie Girard, lors d'un appel-conférence.

Pour partager leur souffrance et sensibiliser le milieu sportif, Geneviève Simard, Gail Kelly et Anna Prcha avaient tenu à ce que leur identité soit révélée après la condamnation de leur ancien entraîneur.

« Canada Alpin a retenu les services de Charest comme entraîneur et a permis, par le biais de ses actes et omissions, que soient agressées ces trois jeunes filles », peut-on lire dans le document de la poursuite engagée au palais de justice de Montréal.

« Canada Alpin a tenté de multiples façons de faire taire les victimes de Charest. Canada Alpin a voulu étouffer un scandale pour son seul bénéfice et au détriment du bien-être des demanderesses et de la sécurité des jeunes skieurs et skieuses en général », ajoute le texte.

En juin 2017, Bertrand Charest a été reconnu coupable de 37 des 57 chefs d'accusation déposés contre lui pour des gestes à connotation sexuelle commis entre 1991 et 1998 sur neuf jeunes skieuses âgées de 12 à 18 ans.

Dans son jugement, le juge Sylvain Lépine, de la Cour du Québec, écrivait que Canada Alpin « et ses dirigeants ont lamentablement échoué dans leur rôle de gardien et de protecteur de ces jeunes athlètes dont les parents avaient délégué leur sécurité entre leurs mains. Canada Alpin a plutôt choisi de fermer les yeux, de ne pas croire ces jeunes femmes et de cacher la vérité », rappelle le document de la poursuite.