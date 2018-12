Les trois équipes rejoignent les autres clubs déjà en huitièmes de finale : Ajax Amsterdam, Atlético Madrid, Barcelone, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Manchester City, Manchester United, Porto, Real Madrid, Rome et Schalke. Il ne manque plus qu'un seul ticket : il se jouera entre Shakhtar Donetsk et Lyon, mercredi, dans un duel direct délocalisé à Kiev mercredi soir. Avantage à l'OL : un nul lui suffit.

Groupe C

Le Paris SG est donc sorti largement vainqueur du piège de l'Etoile Rouge à Belgrade (4-1), ce que personne n'avait pu faire dans ce groupe infernal, et se qualifie ainsi pour les huitièmes.

Ce succès permet à la bande de Neymar de s'assurer la première place du groupe ce qui doit, en théorie, lui octroyer un tirage au sort plus aisé pour la suite de la compétition. Le club de la capitale française connaîtra son adversaire lundi.

Les ténors du PSG ont fait le spectacle: Kylian Mbappé, après une belle accélération, a parfaitement servi Edinson Cavani pour l'ouverture du score. Neymar, insaisissable, a doublé la marque. Marko Gobeljic a réduit le score en seconde mi-temps, avant que Marquinhos, de la tête, sur une passe d'Angel Di Maria, ne fasse taire le stade Marakana en portant le compte à 3-1. Quand Mbappé marquera ensuite le 4e but, ce sera un silence de cathédrale.

Dans l'autre rencontre du groupe, c'est Liverpool, finaliste sortant, qui rejoint le top 16 européen au détriment du Naples de Carlo Ancelotti, battu 1-0 et relégué en Ligue Europa.

Les Reds peuvent dire merci à Mohamed Salah, auteur du but victorieux.

Groupe B

Qui accompagne le FC Barcelone déjà qualifié et assuré de la première place? C'est le Tottenham d'Hugo Lloris, bien qu'accroché sur une chevauchée incroyable d'Ousmane Dembélé (1-1). « Dembouz » s'est donc fait une nouvelle fois pardonner par le Barça, après ses écarts, dont le dernier, un retard à l'entraînement parce qu'il il ne s'était pas réveillé)

Dans l'autre match, l'Inter Milan a arraché le nul à domicile contre le PSV Eindhoven (1-1), mais cède la place de qualifié à Tottenham, meilleur dans les confrontations directes grâce à son but marqué en Lombardie.

Groupe A

Dans cette poule, tout était déjà joué avant la dernière journée. Sauf la tête du groupe, revenue au Borussia Dortmund après sa victoire 2-0 sur la pelouse de Monaco.

L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, qui a concédé le nul 0-0 contre Bruges, finit donc deuxième, devant le club belge, troisième, et Monaco, quatrième.

Groupe D

Là aussi, l'essentiel était déjà écrit avant la dernière journée : Porto était sûr de terminer premier du groupe devant Schalke.

Restait à savoir qui allait terminer 3e et c'est Galatasaray qui jouera en Ligue Europa, en dépit de sa défaite 3-2 à domicile contre Porto.

Car dans l'autre affiche du groupe, Schalke a fait le travail avec sérieux face au Lokomotiv Moscou, vaincu 1-0 et qui achève ici son parcours européen cette saison.