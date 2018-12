Les représentants canadiens sont Alex Loginov, Alexandre Perreault, Sophie Angus, Haley Black, Aela Janvier et Ingrid Wilm.



Mardi, la Hongroise Katinka Hosszu s'est offert sa 14e couronne et sa 23e médaille mondiale en petit bassin, deux records pour une nageuse, en dominant le 400 m quatre nages.



Deux records du monde ont été battus mardi. Le Japonais Daiya Seto a abaissé celui du 200 m papillon (1:48.24) et dépossédé le Sud-Africain Chad Le Clos du chrono de référence (1:48,56 en 2013) et du titre, dont il était double tenant. Le Clos n'avait plus laissé filer la moindre médaille d'or mondiale en papillon en bassin de 25 m depuis 2012.



Emmenés par Caeleb Dressel, septuple champion du monde en titre en grand bassin, les Américains ont eux établi celui du 4 x 100 m (3:03,03 contre 3:03,30 en 2009) en finale.

