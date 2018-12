Surnommée la « Dame de fer » pour sa propension à multiplier les courses, la triple championne olympique en titre (200 m quatre nages, 400 m quatre nages et 100 m dos) l'a emporté en 4 min 21 s 40/100, devant l'Américaine Melanie Margalis (4:25,84) et la Française Fantine Lesaffre (4:27,31).

Sept épreuves supplémentaires figurent encore au programme de sa semaine en Chine.

Deux records du monde ont été battus mardi. Le Japonais Daiya Seto a abaissé celui du 200 m papillon (1:48.24) et dépossédé le Sud-Africain Chad Le Clos du chrono de référence (1:48,56 en 2013) et du titre, dont il était double tenant. Le Clos n'avait plus laissé filer la moindre médaille d'or mondiale en papillon en bassin de 25 m depuis 2012.

Emmenés par Caeleb Dressel, septuple champion du monde en titre en grand bassin, les Américains ont eux établi celui du 4 x 100 m (3:03,03 contre 3:03,30 en 2009) en finale.

Future vedette de la natation, la jeune Australienne Ariarne Titmus a confirmé qu'il faudrait compter avec elle dans les années à venir. Elle a gagné le 200 m avec un temps de 1:51,38 à 18 ans.