Le secondeur Bobby Wagner a bloqué une tentative de placement du botteur de précision Dan Bailey à mi-chemin du quatrième quart pour empêcher les Vikings de briser la glace.

Le porteur de ballon Chris Carson a marqué un touché grâce à une course de deux verges quelques minutes plus tard et le demi de coin Justin Coleman a scellé l'issue du match en ralliant la zone payante sur 29 verges après avoir récupéré un ballon échappé.

Les Seahawks ont effectué un pas de plus dans leur quête d'un laissez-passer pour les éliminatoires en tant qu'équipe repêchée.

Un gain au cours des trois derniers duels de la saison permettrait aux Seahawks d'intégrer les éliminatoires. Ils affronteront les 49ers à San Francisco (3-10), les Chiefs de Kansas City (11-2) et les Cardinals de l'Arizona (3-10).

Les Vikings ont obtenu deux bonnes occasions d'ajouter des points au tableau au quatrième quart lorsque le pointage était serré, mais les Seahawks se sont imposés chaque fois.

La formation du Minnesota a vu réduire considérablement ses chances de mettre la main sur le titre de la Division nord à la suite de cette défaite, mais elle détient toujours le 6e rang au classement de la Nationale.

Le quart-arrière Kirk Cousins a lancé une passe de touché au demi offensif Dalvin Cook lorsque la confrontation était hors de la portée des Vikings.