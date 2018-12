La direction a décidé de soustraire du processus le gardien Evan Bush, les défenseurs Victor Cabrera, Daniel Lovitz et Jukka Raitala, les milieux de terrain Ken Krolicki, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Alejandro Silva, Saphir Taïder et Jeisson Vargas, de même que l’attaquant Maximiliano Urruti, acquis dimanche du FC Dallas.

Acquisitions de marque pendant la saison 2018, les défenseurs français Rod Fanni, Bacary Sagna et Rudy Camacho brillent par leur absence de la liste publiée lundi. Fanni et Sagna sont toujours sans contrat pour la saison 2019, alors que Camacho l'est pour encore trois ans.

L'attaquant québécois Anthony Jackson-Hamel, qui avait exprimé son désir de poursuivre sa carrière ailleurs au cours de la dernière saison, n'a pas été protégé.

Quincy Amarikwa, Micheal Azira, Zakaria Diallo, Clément Diop, Chris Duvall, Matteo Mancosu, Michael Petrasso et Michael Salazar pourraient également être sélectionnés par le FC Cincinnati, à 14 h mardi.

L'Impact ne perdra pas forcément un joueur dans l'exercice. Le FC Cincinnati pourra repêcher cinq joueurs provenant d'autres équipes de la MLS, avec un maximum d'un joueur par équipe.