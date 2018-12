Les représentants canadiens sont Alex Loginov, Alexandre Perreault, Sophie Angus, Haley Black, Aela Janvier et Ingrid Wilm.



Le Sud-Africain Chad Le Clos, quadruple médaillé olympique, sera également en action.



À surveiller également, l'Américain Caeleb Dressel, âgé de 22 ans, sept fois médaillé d'or aux Championnats du monde en bassin olympique (50 m) à l'été 2017 à Budapest (trois fois en individuel, quatre en relais).

Chez les femmes, la Hongroise Katinka Hosszu, sept fois championne du monde en petit bassin, sera parmi les favorites des mondiaux à Hangzhou. Hosszu est attendue au départ des trois distances au programme en quatre nages (100 m, 200 m et 400 m) comme en dos (50 m, 100 m et 200 m), et de deux courses en papillon (100 m et 200 m).



Dans sept de ces huit épreuves (le 50 m dos excepté), la Hongroise est tenante du titre mondial en petit bassin.



Ranomi Kromowidjojo sera également à surveiller. La Néerlandaise défendra son titre au 50 m style libre et sa médaille d'argent au 100 m style libre.

Dans la catégorie des grands absents, on retrouve la Suédoise Sarah Sjostrom, le Britannique Adam Peaty, les Australiens Kyle Chalmers et Cate Campbell et le Chinois Sun Yang.

