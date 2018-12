Sur la touche pour les six dernières rencontres des Coyotes en raison d’une blessure au bas du corps, Raanta a subi une opération samedi pour régler les douleurs qui le gardaient hors de combat. Durant l’intervention, les médecins ont constaté des dommages plus importants.

« La guérison prendra plus de temps que prévu. Mais comme je le disais, il a la chance de préserver sa santé à long terme », a affirmé le DG John Chayka.

S’il refuse de prédire une date retour pour son gardien numéro un cette saison, le DG ne s’attend pas à le revoir en action en 2019.

Les Coyotes de l’Arizona entament mardi un voyage de quatre matchs sur la route avec trois gardiens pouvant être envoyés dans la mêlée. Le second à Raanta en début de campagne, Darcy Kuemper, n’a pas gardé les filets depuis le 21 novembre en raison d’une blessure au bas du corps. Il a récemment effectué un retour à l’entraînement et devrait être en mesure de commencer une des rencontres.

Adin Hill est celui qui a pris le relais de Raanta depuis sa blessure. Il a signé quatre victoires en six matchs, et il surprend avec une moyenne de buts accordés de 1,62 par match et un pourcentage d'efficacité de 93,9 %. Calvin Pickard est aussi du déplacement.

Cette saison, Raanta a remporté 5 victoires et subi 6 revers en 12 matchs, avec une moyenne de buts accordés de 2,88, et une efficacité de 90,6 %.

À ses débuts avec l’Arizona l’an passé, Raanta avait aussi visité l’infirmerie à quelques reprises. Il n'a amorcé que 46 matchs.