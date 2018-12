Les Raptors (21-7) avaient pourtant pris l'avance 97-94 avec 2 minutes à jouer. Mais Lowry a raté son cinquième tir de trois points du match, puis Kawhi Leonard a commis un revirement sur la possession suivante, alors que Malcolm Brogdon, laissé seul chaque fois, réussissait deux tirs de trois points de suite.

Avec 40 secondes à faire, les Bucks (17-8) menaient soudainement 100-97 et ils ont freiné un ultime retour des Raptors dans les dernières secondes.

Lowry a terminé la rencontre avec aucun point, et aucun tir tenté à l'intérieur de l'arc. Il a réussi sept passes décisives, trois de moins que sa moyenne de la saison, la meilleure de la ligue.

Serge Ibaka a été le meneur pour les Raptors avec 22 points, alors que Leonard en ajouté 20, Fred VanVleet, 19, et Pascal Siakam, 17.

Aucun joueur des Bucks n'a marqué plus de 20 points dans la rencontre. Antetokounmpo et Brook Lopez ont été les plus productifs avec 19 points chacun.

Toronto a ainsi subi une deuxième défaite de suite pour la deuxième fois de la saison, deux jours après avoir perdu contre les Nets de Brooklyn 106-105 en prolongation.

Les Raptors demeurent les meneurs de l'Association Est, mais n'ont plus que deux matchs et demi d'avance sur les Bucks et les 76ers de Philadelphie.