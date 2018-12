Quelque 3 524 participants se sont relayés pendant 24 heures dans l'une des trois épreuves proposées (le ski, la marche et la course à pied) pour amasser des dons. Au total, 40 572 dons ont permis à l’organisation de récolter 4 067 291 $, un record.

Dans le froid, les participants ont réalisé 19 327 descentes de ski et parcouru 36 100 km à la marche et à la course.

La prochaine édition aura lieu du 6 au 8 décembre 2019.

Les 24 heures de Tremblant sont un défi sportif qui a vu le jour en 2001, inspiré par les 24 heures de Villars en Suisse, à l'initiative de Jacques Villeneuve et de son ami, ancien gérant et patron, Craig Pollock, par l'entremise de leur fondation Formula Charity.