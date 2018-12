Un première carte de 67, jeudi, l'a propulsé vers un gain par six coups. Il a signé un total de 266, soit 18 coups sous la normale.

Oosthuizen amorçait la journée avec une avance de trois coups. Le coussin est devenu un seul coup après trois trous, mais il s'est repris pour mériter un neuvième gain sur le circuit européen. Il n'avait pas goûté à la victoire depuis près de trois ans (33 mois).

Le Français Romain Langasque a fini 2e, grimpant de 18 places avec une carte de 66. Auteur d'un aigle et cinq oiselets, il s'est qualifié pour l'Omnium britannique en Irlande du Nord, en juillet. C'est avec une victoire lors de l'édition 2010 de ce tournoi qu'Oosthuizen s'était fait connaître. Il n'a pas remporté de tournoi majeur depuis.

Charl Schwartzel (72), Bryce Easton (66), Thomas Aiken (67) et Oliver Wilson (67) ont terminé à égalité en 3e place à -10. Schwartzel et Wilson ont aussi mérité un billet pour prendre le départ au Royal Portrush.

Oosthuizen a commis deux bogueys de suite, aux deuxième et troisième trous, mais il est revenu dans la course avec quatre oiselets sur les six trous suivants. Un aigle au 14e lui a aussi donné un bon coup de pouce.

Actuellement 36e au monde, Oostuizhen devrait accéder au top 30 avec cette victoire.