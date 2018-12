La nouvelle a été annoncée dimanche par Jamshed Rasooli, porte-parole du procureur général. Ce dernier a ajouté que l'intention derrière cette décision était de permettre de faire la lumière sur les accusations lancées, le mois dernier, par le quotidien londonien The Guardian.

Le journal britannique avait cité des responsables haut placés associés à l'équipe nationale féminine d'Afghanistan, affirmant que les agressions avaient eu lieu au siège social de la fédération à Kaboul, ainsi que durant un camp d'entraînement tenu en Jordanie, en février dernier.

The Guardian avait également cité Khalida Popal, une ex-dirigeante du soccer féminin afghan. Cette dernière avait été contrainte à l'exil en 2016 après avoir déclaré que sa propre enquête avait levé le voile sur des abus d'ordre physique et sexuel, de même que sur des menaces de mort et de viol.