Shiffrin a battu en finale de 0,11 s la Slovaque Petra Vlhova après avoir écarté la Norvégienne Nina Haver-Loeseth en quart de finale et l'Autrichienne Katharina Liensberger en demi-finale.

La Suisse Wendy Holdener, pourtant passée tout près de l'élimination lors des qualifications, a pris la 3e place en battant la Canadienne Erin Mielzynski dans la petite finale du jour.

Avec un temps de 28 s 14/100, Shiffrin, grande spécialiste des disciplines techniques, avait déjà réalisé dans la matinée le meilleur temps des qualifications.

L'Américaine accentue ainsi son avance au classement général de la Coupe du monde avec ce 5e succès de la saison après les slaloms de Levi (Finlande) et Killington (États-Unis) et les super-G de Lake Louise (Canada) et St-Moritz.

Par ailleurs, le slalom masculin de Val d'Isère a été annulé dimanche peu avant le départ de la première manche à cause des fortes rafales de vent.