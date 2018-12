Harvey a parcouru la distance en 1 h 11 min 43 s 3/10 pour compléter son parcours à 1:49,8 du vainqueur et favori local, le Norvégien Sjur Roethe (1:09:53,5).

Ce dernier a devancé son compatriote Martin Sundby (1:10:28,7) et le Russe Andrey Melnichenkov (1:10:42,7).

Outre Harvey, un autre Canadien a participé à la compétition. Andy Shields (1:16:59,1) s’est classé au 63e rang.

Chez les dames, la Norvégienne Therese Johaug a fait sienne l’épreuve des 15 km, l’emportant en 37:33,9.

Elle a devancé la Suédoise Charlotte Kalla par plus d’une minute. Sa compatriote Ingvild Flugstad Oestberg a complété le podium.

Les Canadiennes Emily Nishikawa et Cendrine Brown ont fini 34e et 38e respectivement, à plus de quatre minutes de la gagnante.