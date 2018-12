Pour la 60e victoire de sa carrière, Hirscher a inscrit un temps de 1 min 42 s 99/100 pour devancer le Norvégien Henrik Kristoffersen (1:44;17) et le Suédois Matts Olsson (1:44;30).

Après avoir signé le meilleur temps de la manche initiale (52,41 s), Hirscher a enregistré le 5e chrono de la deuxième manche (50,58 s).

« Il faut être plus agressif que la pente, je pense que c'est l'une des clefs pour gagner ici. Pour moi, je suis là pour m'amuser, aller le plus vite possible, et ne pas penser aux points à gagner ni aux statistiques, juste y aller à fond et c'est un sentiment super agréable », a déclaré Hirscher à l'issue de l'épreuve.

Le meilleur Canadien, Erik Read (1:45;48), a terminé en 12e place. Trevor Philp ne s’est pas qualifié pour le deuxième parcours, tandis que Morgan Megarry n’a pas complété le premier.

« Je savais que j’allais devoir me battre en fin de semaine, surtout à cause des conditions de neige et des accumulations sur le parcours », indique Read.