Gagnon, qui s'est élancée avec le dossard no 36, a dévalé la piste en 1 min 12 s 82/100, à 1,1 s d'une place sur le podium.

Je suis très satisfaite de ma journée. Je suis très fière de notre équipe, on crée un bel élan, surtout avec la 5e place de Valérie la semaine dernière à Lake Louise. On s’entraîne beaucoup, et bientôt nous serons réunies au sommet parmi les meilleures. La skieuse Marie-Michèle Gagnon