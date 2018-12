Un texte d’Alexandre Gascon

Et Max Domi a eu l’impression que cette série aller-retour contre les Sénateurs, un rival de division, représentait l’un de ceux-là.

« C’est le genre de matchs qui te permet de participer aux séries [...] quand tu réussis à aller chercher les deux points, a lancé sans ambages le joueur de centre du Tricolore.

« Ils ont joué avec intensité, sans relâche, ils ont sonné la cloche après leur défaite de mardi. Ils nous ont donné le meilleur d’eux-mêmes au début, mais on a été capables de répondre », a-t-il enchaîné.

À quoi fallait-il répondre? Aux assauts des Sens qui souffraient encore de l’humiliation que leur ont fait subir Domi et Jonathan Drouin, mardi soir. Aux percées inspirées de leurs jeunes attaquants qui ont buté contre Carey Price dans les premières minutes.

Arsène Lupin n’aurait pas eu à rougir du larcin du gardien aux dépens de Magnus Paajarvi et il aurait certainement approuvé celui réussi devant Brady Tkachuk de la mitaine.

N’empêche, le plan de match ne pouvait être plus clair : harceler leurs deux bourreaux, Drouin-Domi, pour les déconcentrer et les rendre inefficaces.

Le compte des mises en échec a été presque égal au bout du compte (37-36 en faveur du CH), mais Ottawa frappait tout ce qui bougeait au premier vingt pendant lequel les Sénateurs ont distribué 17 coups d’épaule contre 11.

Après un bout, tu le sais qu’ils essaient de nous débarquer de notre game. Ça n’a pas vraiment marché. Jonathan Drouin

« Ça nous fait pas grand-chose s’ils veulent frapper. On a des gros gars aussi et on est capables de patiner. Tu te mets ça dans la tête au début. C’était une mentalité de match 2-1. Robuste, pas beaucoup d’espace. On est capables de jouer ces matchs-là maintenant », d’ajouter le numéro 92, auteur d’un point dans un quatrième match de suite.

Le retour de Nicolas Deslauriers dans la formation à la place de Matthew Peca, le plus petit joueur de la troupe, prenait tout son sens.

« Quand tu joues deux matchs en trois soirs contre la même équipe avec une certaine rivalité, tu le voyais à la fin du dernier match, ça devenait physique. C'était important d'insérer un gabarit avec une bonne grosseur. Pendant cinq à sept minutes, on n'était pas tout à fait là. Les Sens ont essayé d¹être physiques, ça nous a peut-être réveillés », a estimé Claude Julien.

Profondeur et robustesse

Il convient néanmoins de tempérer l’enthousiasme du groupe. Certes, ces deux victoires de 5-2 contre un adversaire qui lui soufflait dans le coup offrent un moment de répit au Tricolore.

Rappelons tout de même que les Sénateurs ont la plus jeune brigade défensive du circuit et bien qu’elle soit prometteuse – c’est à vous qu’on pense principalement M. Chabot - elle a accordé 119 buts en 29 matchs, de loin la pire performance dans la LNH.

Mais le Canadien s’est montré à la hauteur de tous les défis qu’on lui a proposés jeudi soir.

Quand les Sens ont pris les devants 1-0, Julien a immédiatement renvoyé son quatrième trio sur la glace.

L’unité composée de Kenny Agostino, Michael Chaput et Deslauriers a bourdonné dans le territoire offensif jusqu’à ce que Chaput provoque un revirement et remette à Jeff Petry qui a créé l’égalité.

« Après chaque but, tu vas chercher beaucoup de momentum ou tu en perds beaucoup. Il fallait avoir un bon shift. On sait qu’on n’est pas là pour scorer des buts, mais apporter un bon échec avant et jouer en zone offensive. Ça a aidé », a expliqué Deslauriers.

Julien semble aimer son quatrième trio. Il le lui a témoigné en donnant entre 12 et 14 minutes de glace à chacun de ses membres.

Cette victoire fut aussi celle de la profondeur grâce à deux buts de Paul Byron, un de Shaw, un de la part d’un défenseur. D’autres joueurs sont venus prendre la relève pendant que les deux premiers trios étaient étroitement surveillés.

Si bien que l’on se demande sincèrement où se situe Charles Hudon dans l’organigramme montréalais. Et que faire de Joel Armia lorsqu’il sera rétabli?

Avant tout cela, il y a Noah Juulsen qui pourrait revenir au jeu dès dimanche à Chicago. Et comme la limite des 23 joueurs est déjà atteinte, il y aura un homme en trop…

Ce sont beaucoup de questions et pour l’heure, franchement, elles sont surtout la cause de maux de tête.