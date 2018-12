Larkin s'est échappé après avoir bénéficié d'une passe de Gustav Nyquist, auteur d'un but et deux passes, et il a déjoué Garret Sparks entre les jambières pour enrayer la séquence de cinq victoires des Leafs.

Mike Green, avec un but et une passe, Jonathan Ericsson et Luke Glendening ont également marqué pour les Wings (13-12-4). L'ancien gardien torontois Jonathan Bernier a repoussé 27 tirs devant le filet des Wings. Larkin a également obtenu une mention d'aide.

Andreas Johnsson et Kasperi Kapanen, avec un but et une aide chacun, John Tavares et Zach Hyman ont assuré la réplique pour la formation torontoise (20-8-1). Jake Gardiner a ajouté deux passes.

Garret Sparks a effectué 27 arrêts pour les Leafs pendant que Frederik Andersen obtenait une soirée de congé après avoir fait face à plus de 40 tirs lors de quatre départs de suite.

William Nylander a disputé son premier match depuis la résolution d'un différend contractuel et la signature de son nouveau contrat de 45 millions $ le week-end dernier. Mais il s'est montré plutôt discret.

L'ailier de 22 ans, qui a reçu un accueil plutôt chaleureux lorsqu'il a fait sa première présence sur la patinoire, a entrepris le match en compagnie d'Auston Matthews et de Patrick Marleau avant d'être laissé sur le banc à mi-chemin à la troisième période.