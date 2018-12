Les Red Sox ont aussi conclu une entente d'un an, d'une valeur de 6,25 millions$ avec le joueur de premier but Steve Pearce, le joueur le plus utile lors de la Série mondiale.

« Nous sommes heureux que Nathan soit de retour avec nous », a déclaré David Dombrowski, président des opérations baseball des Red Sox, dans un communiqué jeudi.

« Il a réalisé un travail remarquable avec nous la saison dernière, jouant un rôle significatif pour nous aider à gagner la série de divisions et la Série mondiale. Sa performance en matchs des séries éliminatoires, autant à titre de partant que de releveur, a été extraordinaire. »

Un droitier de 28 ans qui a subi deux opérations de type Tommy-John, Eovaldi est passé des Rays de Tampa Bay aux Red Sox de Boston le 25 juillet. Il a affiché un dossier de 3-3 et une moyenne de points mérités de 3,33 lors de la dernière ligne droit du calendrier.

Il a notamment effectué quatre départs contre les Yankees de New York et présenté une fiche de 2-0 avec une moyenne de 0,39. Il a battu les Yankees lors du troisième match de la série de divisions de la Ligue américaine, accordant un point en sept manches.

En six rencontres éliminatoires, dont deux à titre de partant, Eovaldi a affiché un dossier de 2-1 et une moyenne de 1,61. Il a limité les frappeurs adverses à une moyenne de ,185, amassé 16 retraits sur des prises et donné trois buts sur balles.

Eovaldi a lancé une manche en relève dans chacun des deux premiers matchs de la Série mondiale face aux Dodgers de Los Angeles. Lors de la troisième rencontre, il a été envoyé au monticule en 12e manche et a lancé pendant plus de six manches, permettant d'éviter de surtaxer les autres releveurs de l'équipe.

Les Red Sox ont perdu le match lorsque Eovaldi a accordé un circuit à Max Muncy en 18e manche, mais sa performance a inspiré sers coéquipiers. Le gérant Alex Cora a affirmé que l'effort d'Eovaldi avait été l'une des raisons qui ont permis à l'équipe de remporter la Série mondiale pour la quatrième fois en 15 ans.

Lors du dévoilement de la vidéo relatant les grands moments de la saison 2018, Eovaldi a reçu les applaudissements les plus nourris lorsque son nom a été mentionné. Les partisans présents ont même scandé « Bring him back! » (Ramenez-le!).

« Personne ne va se souvenir de l'équipe qui a gagné ce match. Tout le monde se souviendra de Nate Eovaldi », a affirmé Cora.

Eovaldi devrait faire partie d'une rotation de partants où on retrouve déjà Chris Sale, David Price, Rick Porcello et Eduardo Rodriguez.

Eovaldi a subi une première opération de type Tommy-John en 2007 alors qu'il jouait à l'école secondaire et la deuxième en août 2016 avec les Yankees. L'organisation new-yorkaise l'a libéré après la saison et il a signé avec les Rays un contrat qui lui garantissait 2 millions $ en 2017 et qui incluait une option de 2 millions $ en 2018.

Il a subi une arthroscopie vers la fin du camp d'entraînement et n'a pas joué avant le 30 mai.