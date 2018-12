Le Québécois de 40 ans supervisera les programmes et les budgets de l'Académie, ainsi que les opérations du centre Nutrilait, tout en étant le principal lien avec la première équipe pour les joueurs développés au sein de la structure du club.

Il aura aussi comme mandat de renforcer les relations avec Canada Soccer et Soccer Québec, indique l’équipe, en plus de gérer le budget des opérations.

Patrick Leduc a joué pour le Bleu-blanc-noir de 2000 à 2010, avant son entrée en MLS (2012). En 222 matchs de saison, dont 163 départs, il a inscrit 10 buts et 16 passes décisives. Il a également disputé 22 matchs éliminatoires et était du groupe qui a décroché le championnat en 2004 et en 2009.

Il a aussi été sélectionné trois fois par l'équipe canadienne.

Il n’a jamais quitté le monde du soccer après sa retraite sportive en 2011. Sa feuille de route est bien garnie. Il a entre autres été :

analyste de soccer au Réseau des Sports (RDS), où son contrat a cours jusqu’au 1er janvier;

analyste de la performance au sein du personnel technique de l'équipe nationale canadienne U-20 masculine;

entraîneur de l'équipe du Canada à la Coupe des nations Danone de 2016 à 2018;

entraîneur adjoint de l'équipe nationale U-20 féminine en 2013;

« Nous sommes très excités que Patrick Leduc se joigne au club à compter du 7 janvier prochain, a déclaré le président Joey Saputo. Patrick a une connaissance approfondie du soccer professionnel moderne, en plus de faire partie de la nouvelle génération de notre sport. »

« Il connaît les activités du club, notre réalité et nos besoins. Son sens de l'analyse sera un atout majeur pour revoir le fonctionnement administratif de nos opérations soccer », a-t-il ajouté.

« C'est avec énormément de fierté et d'enthousiasme que j'entame ce nouveau chapitre au sein de l'Impact de Montréal, a dit Patrick Leduc. J'ai eu la chance de porter le maillot du club pendant de nombreuses saisons et d'observer de près l'évolution de l'organisation depuis son passage en MLS en 2012. »

Je considère comme un privilège le fait de pouvoir participer à l'essor continu de mon club de coeur […] Je tiens à remercier Joey Saputo de m'offrir cette opportunité. Nous avons déjà traversé ensemble de grands moments dans l'histoire de l'Impact et c'est avec une ferveur renouvelée que j'entends mettre mes compétences au service du club pour qu'on atteigne de nouveaux sommets dans un avenir rapproché. Patrick Leduc

Une restructuration technique



Rémi Garde aura toujours la responsabilité de choisir les joueurs, le personnel technique est les principes de jeu. Joey Saputo a cependant annoncé l’instauration d’un programme de dépistage commun entre le FC Bologne et l’Impact de Montréal.



Ce département gèrera une banque de 12 000 joueurs en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. Nick De Santis aura la tâche de superviser l’Amérique du Sud.



« Cette structure sera appuyée et alimentée par un réseau de sept dépisteurs professionnels et 12 dépisteurs au niveau amateur en Europe », explique Joey Saputo.