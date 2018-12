Leonard a été fulgurant sur de longues distances (cinq en six pour les trois points), en plus de saisir neuf rebonds et réaliser cinq vols.

Jonas Valanciunas a connu son meilleur match de la saison avec 26 points, dont 17 au dernier quart.

Serge Ibaka a obtenu 18 points pour les Raptors, qui ont la meilleure fiche dans la NBA (21-5).

Jimmy Butler a récolté 38 points pour les Sixers, qui avaient gagné leurs quatre derniers matchs.

Dans la foule se trouvaient notamment un ancien joueur étoile des Raptors, Chris Bosh, l'ancienne vedette de l'Impact, Didier Drogba, ainsi qu'une légende des Blue Jays, Joe Carter.

Toronto rejoue vendredi soir, à Brooklyn.