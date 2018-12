« Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi, a fait savoir Jutras, maintenant âgé de 87 ans. C'est incroyable, fantastique. J'ai consacré ma vie à ce sport et c'est la plus belle nouvelle que je puisse recevoir. C'est la plus grande récompense imaginable. »

Né à Montréal, Jutras a lui-même été boxeur amateur et professionnel.

Il a été juge ou arbitre pour plus de 75 combats de championnat du monde.

Jutras a aussi travaillé pendant une vingtaine d'années dans des rôles divers pour la fédération internationale de boxe WBA

Les boxeurs Donald Curry, Julian Jackson, James McGirt et Tony DeMarco, le promoteur Don Elbaum, le publiciste Lee Samuels et le commentateur Teddy Atlas seront également intronisés.