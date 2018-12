En échange, la formation de l'Arizona a obtenu le lanceur Luke Weaver, le receveur Carson Kelly et le joueur de champ intérieur Andrew Young.

« Nous avons été très actifs depuis le début de la saison morte dans le but d'améliorer notre formation et aujourd'hui, nous sommes excités d'annoncer que nous avons fait l'acquisition d'un des meilleurs joueurs de premier but des majeures, a déclaré le président des opérations baseball des Cardinals, John Mozeliak, dans un communiqué.

Âgé de 31 ans, Goldschmidt a disputé les huit dernières saisons dans l'uniforme des Diamondbacks. Il a participé au match des étoiles lors des six dernières campagnes.

Après un départ difficile la saison dernière, le joueur de premier but a surmonté plusieurs obstacles pour obtenir sa chance parmi les candidats au titre de joueur par excellence de la Ligue nationale grâce à une moyenne au bâton de ,290, 33 circuits et 83 points produits.

Il a frappé 30 circuits ou plus lors de quatre des six dernières années.

« J'aimerais personnellement remercier Paul pour tout ce qu'il a fait pour cette équipe, a tenu à dire le vice-président et directeur général des Diamondbacks, Mike Hazen, par le biais d'un communiqué. Il est rare de nos jours de croiser le chemin d'un joueur de ce calibre qui affiche une humilité remarquable, sur le terrain tout comme à l'extérieur, qui représente l'organisation et l'Arizona. »

Durant sa carrière, Goldschmidt a maintenu une moyenne à la plaque de ,297, en plus d'inscrire 209 circuits et de récolter 710 points produits en 1092 matchs.

Le lanceur droitier, Weaver, a quant à lui conclu la dernière saison avec un dossier de 7-11. En 30 matchs, dont 25 départs, il présente une moyenne de points mérités de 4,95.