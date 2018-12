Novillo a joué avec Johor Darul Ta'zim FC, en première division malaisienne, au début de l’année 2018.

Il a aussi joué en club avec Melbourne City. Il a d’ailleurs fait partie de l’équipe type de l'A-League australienne en 2015-2016 avec 9 buts et 4 passes décisives en 21 matchs.

Le Lyonnais de 26 ans a fait ses classes en France, d’abord au COM de Saint-Fons, puis à l'Olympique Lyonnais.

Il a fait ses débuts professionnels en Ligue 1 le 7 août 2010 contre l’AS Monaco. Il a ensuite successivement été prêté au Havre FC et au Gazélec Ajaccio, deux équipes de Ligue 2. Il a marqué un total de 3 buts en 23 matchs.

Il a aussi joué en D2 française avec Clermont, équipe avec laquelle il a inscrit 2 buts en 12 matchs de saison et 2 en 3 matchs de Coupe de la Ligue en 2014-2015.

Sur la scène internationale, l’attaquant a disputé deux matchs avec la sélection de la Martinique en 2014. Il a déjà fait partie de l’équipe U-19 de la France.

« Je suis content qu’Harry Novillo ait accepté le projet avec l’Impact, a déclaré l’entraîneur-chef Rémi Garde. C’est un joueur offensif doté d’une bonne technique qui lui permet de jouer à différents postes en attaque. Ce sera un atout supplémentaire pour aider le collectif à atteindre ses objectifs. »

« Je suis vraiment très heureux de me joindre à l’Impact et j’accepte le défi en MLS avec beaucoup d’envie, a dit Harry Novillo. J’attends la reprise avec impatience. Je veux aider mes coéquipiers et mon entraîneur à gagner, car mon objectif est de gagner des titres ici. J’ai hâte de donner des émotions aux supporteurs au stade Saputo. »