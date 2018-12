Seul le Dr Alexis Turgeon, un médecin spécialiste en anesthésiologie et en soins intensifs, prendra la parole, selon nos informations.

Les médecins de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, où Stevenson est hospitalisé, n’ont pas fait de mises à jour de l’état de santé du boxeur depuis lundi.

Malaise

Stevenson a été admis aux soins intensifs après avoir été victime d’un malaise, dans son vestiaire, quelques minutes après le combat.

L'Hôpital de l'Enfant-Jésus est spécialisé en neurochirurgie et en traitement des traumatismes crâniens.

Mardi, sa conjointe Simone God, qui a donné naissance au cinquième enfant du couple il y a près d'un mois, a réagi publiquement pour la première fois depuis les tristes événements.

« Adonis est un combattant et il va continuer à se battre comme un champion. Et je ferai tout ce que je peux pour m'assurer de le soutenir et l'aider à récupérer le plus rapidement possible pour être de retour avec notre famille! », a-t-elle écrit sur Twitter.

