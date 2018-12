L'heure avait déjà été avancée à 7 h après les avertissements des médecins japonais selon lesquels cette épreuve allait « provoquer des décès » dus aux inévitables coups de chaleur.

Les organisateurs doivent encore se mettre d'accord avec la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) avant de fixer l'heure exacte du départ, a précisé M. Coates.

L'horaire du 50 km à la marche va également changer.

Les matchs de rugby à 7 vont aussi commencer 90 minutes plus tôt que prévu et les épreuves de vélo de montagne une heure plus tard pour éviter le soleil de plomb.

La ville de Tokyo est connue pour ses étés très chauds et humides, et elle a subi cet été plusieurs vagues de chaleur meurtrières.

Une série de mesures de lutte contre la chaleur sont prévues pour les Jeux olympiques, tels des brumisateurs le long du parcours du marathon et des peintures absorbant la chaleur sur le sol, a indiqué M. Coates.

La présence médicale sera accrue par précaution et plus d'ombre sera faite pour les files d'attente de spectateurs sur les sites olympiques.

« Il y a une liste d'une vingtaine de précautions que les membres de la commission médicale jugent que nous devons prendre », a-t-il prévenu.