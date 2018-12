Un texte d’Antoine Deshaies

L’attaque du Canadien est-elle réellement revigorée ou a-t-elle surtout profité des largesses défensives des Sénateurs pour refaire le plein de confiance avec un gain de 5-2 ? Sans doute un peu des deux.

Les visiteurs ont fait honneur à leur réputation de cancres défensifs de la ligue. Les sorties de zone des Sens avaient parfois des airs de guignolées tellement la distribution de rondelles était généreuse sur les palettes adverses.

En 28 matchs jusqu’ici cette saison, Ottawa a accordé 114 buts, soit une moyenne de plus de quatre buts par matchs. C’est beaucoup comme on dit. Le pauvre Craig Anderson, qui marche pourtant parfois sur les eaux contre le Canadien, était à court de miracles mardi soir.

« On a fait ce qu’on voulait faire sur la glace ce soir, a affirmé Max Domi, drapé de la cape au collet à fourrure remise au héros de la victoire. On voulait mieux commencer la rencontre et dicter le tempo. C’est plus facile de jouer lorsqu’on est en avance au pointage. »

« C’est dur pour une équipe d’encaisser un but en fin de période, alors on leur a porté un dur coup en marquant trois fois en fin de deuxième période, a expliqué Jonathan Drouin, auteur d’un but et de deux aides. On ne voulait pas arrêter d’attaquer à 2-1. »

C’était le genre de soirée où tout fonctionnait pour Drouin et Domi jumelés d’abord à Andrew Shaw en début de match, puis à Paul Byron.

En cette journée du surnom, Domi portait « Shootsy » sur ses épaules lors de la période d’échauffement. Il a fait honneur à son sobriquet avec deux buts grâce à des tirs précis décochés après des passes savantes de Drouin.

« C’est tellement facile de jouer avec lui parce qu’il a tellement de talent, a dit Domi de son compagnon de trio québécois. Quand tu commences à savoir ce qu’il va faire avec la rondelle, c’est tellement agréable. Il est l’un des meilleurs joueurs de la LNH en possession du disque. On est chanceux de l’avoir avec nous. »

« Je n’ai jamais douté de la précision et de la puissance de son tir, ni du mien d’ailleurs, a expliqué Jonathan Drouin dans le vestiaire. Des fois, on essaie trop de passer alors qu’on a la chance de tirer. »

De l’autre côté du vestiaire, Brendan Gallagher souriait comme à son habitude le soir de victoires. La clé du succès du duo Drouin-Domi selon lui ? Le plaisir.

« Ils s’amusent et c’est le plus important, confie Gallagher, auteur d’un douzième filet en troisième période. Ça prend du plaisir pour avoir une bonne cohésion. Ils jouent et attaquent avec vitesse et c’est difficile de les contrer. »

Julien voudrait que Drouin joue comme ça tous les soirs

Pour Claude Julien, le jeu de Jonathan Drouin est de loin supérieur à ce qu’il était l’an dernier, à sa première saison avec le Canadien. L’entraîneur voit un monde de différence. Et ce n’est pas uniquement en raison de son association fructueuse avec Domi.

« Il ne faut pas oublier que Jonathan est arrivé à Montréal très jeune et il pensait connaître la réalité du Canadien de Montréal, a expliqué Julien. Il a réalisé à quel point c’est dur d’être bon ici tous les soirs. Il est arrivé au camp en grande forme et je remarque une nette amélioration. Il peut encore progresser. »

Jonathan Drouin déjoue Craig Anderson en première période de la victoire du Canadien contre les Sénateurs. Photo : La Presse canadienne/Ryan Remiorz

Aux yeux de Claude Julien, Jonathan Drouin a joué un match complet contre les Sénateurs.

« J’aimerais qu’il joue comme ça tous les soirs, a conclu Julien au sujet du numéro 92 du tricolore. C’est un joueur qui gagne encore en maturité. »

Et pendant que les projecteurs étaient tournés sur les deux membres du duo dynamique, l’homme-montagne, Shea Weber, a continué d’être un roc en défense.

Depuis son retour, il y a quatre matchs, la défense du Canadien a repris du tonus. C’est bien sûr, en partie, grâce au travail accompli par le capitaine sur la glace, mais il y a plus.

« Notre resserrement défensif ne peut être attribuable qu’à une seule personne, a expliqué Julien. Il est vrai que sa présence change la donne, mais son retour cause aussi un effet domino. Certains joueurs ont moins de temps de glace et leur jeu s’en porte mieux. »

Il y a aussi le gardien qui s’en porte mieux. Carey Price a bloqué 28 des 30 rondelles dirigées vers lui.