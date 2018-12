Avec un score de 4-1 tôt en deuxième période, les Flames ont inscrit cinq buts consécutifs pour prendre l'avance 6-4 et ils n'ont jamais regardé derrière par la suite.

Matthew Tkachuk a créé l'égalité 4-4 à 12:39 du deuxième vingt, en avantage numérique, puis Noah Hanifin et TJ Brodie ont donné les rênes aux Flames lors d'une poussée de trois buts dans un intervalle de 1:53.

Tkachuk a également récolté deux aides au cours de la rencontre, tandis qu'Elias Lindholm a inscrit un but et une aide à sa fiche. Austin Czarnik a été l'autre buteur des Flames, qui ont gagné un troisième match de suite. Mark Giordano a été crédité de trois aides et Travis Hamonic, de deux. David Rittich a accordé trois buts sur 14 tirs en première période, avant de céder sa place à Mike Smith, qui a stoppé 13 des 16 tirs dirigés vers lui.

Les Flames ont marqué au moins neuf buts dans un match pour une première fois depuis le 14 février 2011, quand ils avaient battu l'Avalanche du Colorado 9-1.

Cam Atkinson a réussi un tour du chapeau du côté des Blue Jackets, amassant du même coup au moins un point dans un 11e match d'affilée. Il a inscrit 13 buts et six aides au cours de cette séquence. Il s'agissait pour Atkinson du sixième tour du chapeau de sa carrière avec les Blue Jackets, ce qui lui a permis de briser une égalité avec Rick Nash au premier rang dans l'histoire de l'équipe.

Nick Foligno, Josh Anderson et Zach Werenski ont aussi touché la cible pour les Blue Jackets. Artemi Panarin, Seth Jones et Ryan Murray ont récolté chacun deux aides. Sergei Bobrovsky a accordé huit buts sur 26 tirs en 46:29 de jeu. Joonas Korpisalo l'a remplacé en fin de match et a cédé une fois face à deux tirs.

Les 15 buts marqués par les deux équipes représentent un record pour un match des Blue Jackets.