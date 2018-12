Voici ce qu'a dit l'animateur:

« On avait préparé une petite célébration pour Kylian (Mbappé, candidat au Ballon d'or) qui a super bien joué le jeu. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose comme ça (pour toi), a-t-il expliqué à la gagnante, sur ses gardes.

« Est-ce que tu sais twerker ? », a demandé en français l'animateur à la Norvégienne, qui lui a répondu « non », en détournant la tête.

Cette courte séquence a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, où des internautes se sont indignés du « sexisme » et du « total manque de respect » du DJ français, âgé de 42 ans, envers la joueuse de soccer de l'Olympique de Lyon, âgée de 23 ans.

Parmi les vives réactions sur les réseaux sociaux, celle du joueur de tennis écossais Andy Murray:

« Pourquoi les femmes doivent-elles encore endurer cette m****? À toutes les personnes qui pensent que la réaction des gens est excessive, et que c'était juste une blague... Ça ne l'était pas. J'ai été dans le milieu du sport toute ma vie et le niveau de sexisme y est incroyable », a réagi l'Écossais.

Une fois la cérémonie terminée, Martin Solveig est allé présenter ses excuses à Ada Hegerberg, qui a dit ne pas lui en avoir tenu rigueur.

« Je n'ai pas trouvé cela sexiste », a précisé Ada Hegerberg après la cérémonie.

« Il est venu me voir après, et il s'est excusé, a-t-elle précisé. Je n'ai pas vu la situation comme ça, comme les autres.

« On a dansé un peu, j'ai eu le Ballon d'Or, et c'est le plus important pour moi », a-t-elle ajouté.

Ada Hegerberg, à droite, danse sur scène avec l'animateur de la soirée, le DJ Martin Solveig. Photo : Getty Images/FRANCK FIFE

« Aurait-on demandé cela à un homme? », lui a-t-on alors demandé. « Ça, c'est une bonne question », a-t-elle répondu.

La joueuse de 23 ans a ensuite plaidé pour une meilleure reconnaissance du soccer féminin.

« Ce sont aussi les hommes qui vont aider le soccer féminin, a-t-elle fait remarquer. Il faut de l'aide des gens les plus hauts placés dans le système, à la FIFA, à l'UEFA. Il y a encore du travail à faire », a-t-elle admis.