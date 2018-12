Claude Julien avait évoqué cette possibilité dimanche, avant le match contre les Sharks de San José (13-10-5). L'entraîneur-chef n’a pas fermé la porte à un retour au jeu plus tard cette semaine, soit jeudi à Ottawa ou samedi à Chicago.

« Ce n’est pas impossible, mais on ne m’a pas dit que c’était nécessairement une chose certaine », déclare-t-il.

Julien a toutefois précisé que Juulsen n’avait pas encore obtenu le feu vert des médecins pour s’entraîner avec contact.

L’arrière de 21 ans est à l'écart du jeu depuis la rencontre du 19 novembre face aux Capitals de Washington (15-8-3). Par deux fois durant la confrontation, la rondelle l’avait frappé au visage, lui causant ainsi une fracture.

Juulsen a enregistré 5 points, dont 1 but, et affiche un différentiel de +3 en 17 matchs.

La 26e sélection du repêchage amateur de 2015 tente de mériter sa place dans la formation depuis la saison dernière, après cinq campagnes avec les Silvertips d'Everett.

Parmi les quatre défenseurs choisis au premier tour par le Tricolore entre 2010 et 2016, Juulsen est le seul qui est toujours dans l’organisation.

Ses homologues Jarred Tinordi (22e; 2010), Nathan Beaulieu (17e; 2011) et Mikhail Sergachev (9e; 2016) ont à tour de rôle changé d’adresse à la suite d’un échange.

Noah Juulsen et Artturi Lehkonen Photo : The Associated Press/Frank Franklin II

Les Sénateurs, deux fois plutôt qu'une

De retour sur la patinoire après une journée de congé, le Canadien a procédé à un changement dans sa formation. Matthew Peca a remplacé Nicolas Deslauriers dans le quatrième trio pour se retrouver en compagnie de Kenny Agostino et de Michael Chaput.

Julien a opté pour ce léger remaniement afin d’ajouter un peu de vitesse à l’unité. « C’est peut-être ce dont on a besoin présentement dans ce trio. On va voir si ça fera une différence. »

L’instructeur n’a cependant pas indiqué si ce sera Chaput ou Peca qui jouera au centre. À l'inverse, l’attaquant Charles Hudon et le défenseur Xavier Ouellet seront laissés de côté.

Le gardien Carey Price sera envoyé devant la cage montréalaise pour le premier de deux duels en trois soirs contre les Sénateurs d’Ottawa (12-12-3). À l’autre bout de la patinoire se dressera Craig Anderson.

Il s’agira d’un cinquième départ d’affilée pour Price, qui a également monté la garde durant les deux rencontres de la dernière fin de semaine.

Le Bleu-blanc-rouge reprendra le collier face aux Sens après un week-end fort achalandé où il a coupé la poire en deux et mis un frein à une série de cinq défaites.

Un lent départ a ralenti les ardeurs des locaux face aux Sharks, déjà en avance 2-0 à mi-chemin de la première période, dimanche.

« La façon qu’on aborde les matchs, ça nous appartient […] Ça fait partie de ce que j’ai dit après le match; apprendre à gagner, faire les choses qu’il faut pour l’emporter, peu importe contre qui tu joues », énumère Julien.