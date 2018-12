L'entraîneur-chef Claude Julien avait évoqué cette possibilité, dimanche, avant le match contre les Sharks de San José.

Juulsen est à l'écart du jeu depuis la rencontre du 19 novembre contre les Capitals de Washington.

Le défenseur a subi une fracture au visage en première période de ce match après avoir reçu un tir de Brett Connolly qui avait d'abord dévié sur son bâton.

Noah Juulsen, 21 ans, a enregistré 5 points, dont 1 but, et affiche un différentiel de +3 en 17 rencontres.

Il tente de mériter sa place dans l'équipe depuis la saison dernière après cinq saisons avec les Silvertips d'Everett dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL). Juulsen avait été le 26e choix du repêchage amateur den 2015.

Il a fait la navette entre Laval et Montréal à son baptême du feu chez les professionnels en 2017-2018. Il a respectivement disputé 31 et 23 matchs avec le Rocket et le CH.

Le défenseur de 1,88 m (6 pi 2 po) et 88 kg (193 lb) a joué 17 matchs cette saison, tous avec le Tricolore.