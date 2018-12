Le match opposait les formations de tête des Associations de l'Est et de l'Ouest de la NBA.

Nikola Jokic a récolté 23 points pour les gagnants.

Jokic a aussi fourni 15 passes décisives et saisi 11 rebonds.

Jamal Murray de Kitchener a ajouté 21 points, six de plus que les contributions de Juan Hernangomez et Malik Beasley.

Kawhi Leonard a inscrit 27 points pour les Raptors (20-5), qui conservent la meilleure fiche dans la NBA.

Serge Ibaka a obtenu 15 points, un de plus que Pascal Siakam.

Kyle Lowry était de retour après un match d'absence (dos). Il a été limité à cinq points, mais a distribué 11 passes décisives, lui qui domine la ligue à ce chapitre.

Denver menait par 12 points à mi-temps, surtout parce que les Raptors n'avaient réussi que trois de leurs 21 tentatives de tirs de trois points.

Au début du dernier quart, une poussée de 10-0 de Toronto a réduit l'avance des visiteurs à 89-88.

Avec sept secondes à jouer, Leonard a réussi un panier de deux points d'un angle difficile pour créer l'égalité 103-103. Mais pendant que le ballon était en touche, on a décrété une faute contre Ibaka, et le lancer franc de Jokic a fait la différence. Le géant serbe a scellé le résultat avec deux autres lancers francs.

Mercredi, les Raptors vont accueillir les 76ers, qui sont invaincus depuis quatre matchs. Philadelphie a un excellent dossier de 17-8.