L'équipe en a fait l'annonce en début de soirée, lundi. L'homme de 51 ans travaillait comme consultant auprès des Devils du New Jersey après avoir passé les neuf dernières saisons comme directeur général du Wild du Minnesota.

Le Wild n'a obtenu que deux victoires en séries sous Fletcher et n'a pas renouvelé son contrat en avril.

Le Minnesota a compilé une fiche de 15-29 en séries sous les ordres de Fletcher, un indice que l'équipe n'avait pas été construite pour répéter en séries les succès obtenus durant le calendrier.

Cela n'a pas dissuadé le président des Flyers, Paul Holmgren, d'offrir le poste à Fletcher une semaine après avoir rompu une association de quatre ans et demi avec Hextall.

Les Flyers ont une fiche de 11-12-2 et seuls les Devils présentent un pire dossier dans l'Est.

Fletcher devra travailler d'arrache-pied afin de donner une troisième Coupe Stanley à Philadelphie. Les Flyers n'ont pas gagné depuis leurs conquêtes successives de 1974 et 1975.

Holmgren a indiqué que le nouveau DG décidera du sort de l'entraîneur-chef, Dave Hakstol, qui en est à sa quatrième campagne avec le club. Sous Hekstol, les Flyers ont participé deux fois aux séries, mais ont été éliminés chaque fois au premier tour.

Avec les vétérans Claude Giroux, Wayne Simmonds, Jakub Voracek et James van Riemsdyk et les jeunes Ivan Provorov, Shayne Gostisbehere et Nolan Patrick, les Flyers doivent encore se trouver un gardien no 1. Ils ont déjà égalé une marque d'équipe avec cinq partants différents à cette position cette saison.

Fletcher, qui est le fils de Cliff Fletcher, qui a connu une carrière prolifique dans la LNH, a aussi travaillé pour les organisations des Penguins de Pittsburgh, des Ducks d'Anaheim et des Panthers de la Floride.