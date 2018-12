Les Mariners ont aussi consenti 20 millions $ aux Mets dans cette transaction.

En échange, ils ont obtenu le voltigeur Jay Bruce, le releveur Anthony Swarzak et trois espoirs, les choix de premier tour Justin Dunn et Jarred Kelenic, ainsi que le droitier Gerson Bautista.

À sa première transaction d'importance depuis qu'il a été nommé directeur général des Mets, Brodie Van Wagenen ramène ainsi le joueur de 36 ans à New York. Van Wagenen était auparavant un agent et représentait Cano quand il jouait pour les Yankees.

La valeur de Diaz n'aura jamais été aussi haute, lui qui a préservé 57 victoires la saison dernière, un sommet dans les majeures.

Cano arrive à mi-chemin d'une entente de 10 ans et 240 millions $. Avec la somme remise par les Mariners, les Mets seront donc responsables de 100 des 120 millions $ restants.

Le deuxième-but a purgé une suspension de 80 matchs pour dopage la saison dernière. Cano a soutenu que le furosémide, un produit utilisé pour masquer la prise de produits dopants, lui a été prescrit par un médecin de la République dominicaine. La suspension a été annoncée le 15 mai, deux jours après s'être fracturé la main, quand atteinte par un lancer.

Cano est revenu au jeu le 14 août et a terminé la campagne avec une moyenne au bâton de ,330, 10 circuits et 50 points produits en 80 rencontres. Il a accepté d'invalider sa clause de non-transaction pour retourner à New York.

Depuis le début de sa carrière, il présente des moyennes de ,304/,355/,493 avec 311 circuits et 1234 points produits. Il a réussi quatre saisons de plus de 100 points produits.

Diaz a quant à lui maintenu une moyenne de points mérités de 1,96 et retiré 124 frappeurs sur des prises en 73 manches et un tiers.

Âgé de 31 ans, Bruce a connu la pire saison de sa carrière l'an dernier, avec une moyenne de ,223, neuf circuits et 37 points produits. Il a été tenu à l'écart du 18 juin au 24 août en raison d'une blessure à la hanche.

Swarzak, 33 ans, a compilé une fiche de 0-2 avec une m.p.m. de 6,15 en 29 présences en relève.

Âgé de 19 ans, Kelenic est un voltigeur qui a été le sixième choix au total du dernier repêchage. Il a frappé pour ,286 avec six circuits, 42 points produits et 15 buts volés en 56 matchs au niveau recrue. Dunn est un lanceur de 23 ans choisi 19e au total en 2016. Il a compilé une fiche de 8-8 avec une moyenne de 3,59 aux niveaux A et AA.

Bautista, un droitier de 23 ans, a fait ses débuts avec les Mets l'an dernier, sans beaucoup de succès, comme en fait foi sa moyenne de 12,46 en cinq matchs.

Les Mariners en pleine reconstruction

Les Mariners sont en pleine refonte de leur formation. En fin de journée, l'Associated Press a rapporté que les Mariners avaient cédé l'arrêt-court étoile Jean Segura aux Phillies de Philadelphie en retour du vétéran cogneur de puissance Carlos Santana et du joueur d'avant-champ J.P. Crawford.

Les deux équipes n'ont toutefois pas encore confirmé la transaction.

Segura a maintenu une moyenne de ,304 avec 10 circuits, 63 points produits et 20 buts volés. Il est sous contrat jusqu'en 2022.

Santana a frappé pour ,224 en 2018 -- la plus faible moyenne de sa carrière --, mais il a tout de même récolté 24 circuits et 86 points produits.

Crawford, choix de premier tour en 2013, n'a frappé que pour ,214 en 49 matchs. Il a été ennuyé par de nombreuses blessures et ne compte que 187 présences au bâton depuis le début de sa carrière.