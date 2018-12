Déjà élu meilleur joueur du Mondial russe, où il a été finaliste avec la Croatie, Modric succède au Portugais Cristiano Ronaldo (2016, 2017) comme meilleur joueur du monde. Son ex-coéquipier du Real Madrid, avec qui il a gagné la Ligue des champions cette année, a pris le 2e rang.

Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi, 5e et expulsé du podium pour la première fois depuis 2006, ont gagné les 10 derniers Ballons d'or, cinq chacun.

« Quand on est enfant, on a toujours des rêves. Moi c'était de jouer dans un grand club, de remporter de beaux trophées. Le Ballon d'or, c'était tout ce que je pouvais rêver en tant qu'enfant. C'est un vrai honneur de gagner ce trophée. C'est incroyable de succéder à ces deux énormes joueurs, Messi et Ronaldo, et à d'autres très grands joueurs », a déclaré Modric en recevant son prix.

Les Français Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, champions du monde, ont pris les 3e et 4e échelons.

Hegerberg, première gagnante du Ballon d'or féminin

La Norvégienne Ada Hegerberg a remporté le premier Ballon d'or féminin.

Celle qui à 23 ans a notamment remporté trois Ligues des champions avec Lyon, avait déjà été élue joueuse de la saison 2016 par l'UEFA. Elle a été élue par un vote de 45 journalistes, comme le Ballon d'or masculin.

« Je voulais dire merci à mes coéquipières, à mon entraîneur et à notre président Jean-Michel Aulas, qui fait beaucoup pour le football féminin. C'est une grande étape pour le football féminin, c'est très important pour nous les femmes », s'est-elle réjouie en français. « Jeunes filles, s'il vous plait, croyez en vous », a-t-elle lancé aux jeunes joueuses de soccer.

La Canadienne Christine Sinclair faisait partie des 15 finalistes.

Le Ballon d'or féminin est une nouveauté, même si un prix de la meilleure joueuse existait déjà quand les prix FIFA et Ballon d'or étaient fusionnés, de 2010 à 2016. Le Ballon d'or féminin est basé sur les votes de 45 journalistes, récoltés par France Football, organisateur du Ballon d'or masculin.

Mbappé, meilleur jeune

Le Français Kylian Mbappé, 19 ans, a reçu le nouveau trophée Kopa, désignant le meilleur joueur de moins de 21 ans en 2018.

L'attaquant du PSG, champion du monde avec les Bleus, a été désigné au terme du vote des 33 lauréats du Ballon d'or vivants, parmi lesquels Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco Van Basten, ou encore Zinédine Zidane.

Mbappé avait inscrit 4 buts au Mondial cet été, dont un en finale, remportée par la France.