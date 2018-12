Jones a guidé Hamilton à une fiche de 8 victoires et 10 défaites en 2018. Les Tiger-Cats ont terminé 2es dans la Division est. Ils ont été vaincus 46-27 en finale de l'Est par le Rouge et Noir d'Ottawa.

Steinauer, 45 ans, occupait le poste d'adjoint à Jones au cours de la dernière saison. L'équipe avait confirmé son retour la semaine dernière, mais n'avait pas précisé à quelle fonction.

Steinauer a fait ses débuts comme entraîneur en 2010 dans un rôle de responsable des demis défensifs avec les Argonauts de Toronto.

En tant que joueur dans la LCF, il a été sélectionné à cinq reprises au sein de l'équipe d'étoiles au fil de sa carrière de 13 saisons.