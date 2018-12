Elle a mis la main sur sa médaille d'or chez les moins de 63 kg, qu'elle a décrochée aux Jeux de Londres en 2012, et sa médaille de bronze obtenue dans la même catégorie à Pékin en 2008.

« J'attends ce moment depuis un long moment déjà, ce sont tellement d'émotions que je vis en même temps, a indiqué Girard. Je suis très fière d'être ici aujourd'hui pour recevoir mes médailles, mais pas seulement pour moi, pour ma famille et mes amis qui m'ont encouragée et pour le Canada. »

C'est le 19 avril 2018 que la Québécoise est devenue officiellement championne olympique de 2012.

Pour moi, c’est la victoire du sport propre, et c’est extrêmement important. Il y a plusieurs personnes qui pensent que c’est impossible de se rendre à un haut niveau en restant propre et fidèle à ses valeurs. Ça, c’est la preuve que non, que c’est important de demeurer fidèle à ses valeurs et à celles du pays. C’est ce que ça représente pour moi. L'haltérophile canadienne Christine Girard

L'athlète originaire de Rouyn-Noranda est la première médaillée d'or en haltérophilie de l'histoire olympique canadienne.

À lire aussi : [PODIUM] Lettre à Christine Girard, le soir du 12 août 2008

L'haltérophilie Christine Girard aux Jeux olympiques de Londres Photo : Associated Press/Ng Han Guan

En remportant la médaille de bronze aux Jeux de 2008, elle était devenue la toute première femme du pays à décrocher une médaille olympique dans ce sport.

Si Christine Girard reçoit ses médailles longtemps après ses efforts, c'est en raison des nouvelles analyses des échantillons d'urine effectuées par le CIO.

En novembre 2016, la Russe Svetlana Tzarukaeva, d’abord médaillée d’argent en 2012, avait été déclarée positive au déhydrochlorméthyltestostérone.

Un mois plus tôt, Tzarukaeva avait hérité de l’or après que de nouvelles analyses eurent révélé que la championne olympique initiale, la Kazakhe Maiya Maneza, avait utilisé des substances interdites.

Il a cependant fallu attendre jusqu’au 5 avril 2017 avant que le Comité international olympique (CIO) confirme que Tsarukaeva perdrait aussi sa médaille. Un jeu de dominos qui permettait à Christine Girard de devenir championne olympique.

À la fin de 2016, le CIO avait informé l'athlète québécoise, 4e aux Jeux de 2008 à Pékin, qu’elle obtiendrait la médaille de bronze à la suite de la disqualification pour dopage de la médaillée d'argent, la Kazakhe Irina Nekrassova.

« Pour encourager les Canadiens à rester dans un sport propre, comme le veut notre pays, ma médaille, c'est un beau message. Ça fait partie de vos valeurs. »

« J'ai hâte d'avoir la médaille et de pouvoir me promener dans les écoles et de raconter mon histoire que ça ait une plus grande signification », avait dit Girard à Radio-Canada Sports en mai dernier.

Christine Girard à Londres Photo : AFP/Getty Images/Yuri Cortez

Avant Girard, quelques exemples

La fondeuse Beckie Scott avait reçu sa médaille d'argent des Jeux d'hiver de 2002 lors d'une cérémonie le 25 juin 2004, à Vancouver, après les disqualifications des athlètes russes Larissa Lazutina et Olga Danilova.

Le lanceur de poids Dylan Armstrong avait, lui, reçu sa médaille de bronze des Jeux de 2008 pendant une cérémonie en février 2015 après la disqualification du Bélarusse Andrei Mikhnevich.