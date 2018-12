Un texte d’Alain Rochefort

Ces sages paroles proviennent de la bouche de Mathieu Turcotte, un entraîneur qui vient pourtant de remporter une 26e victoire de suite.

L’équipe qu’il dirige, les Chevaliers de Lévis, a fait tomber un impressionnant record vieux de 33 ans dans la Ligue de hockey midget AAA grâce à un gain historique de 6 à 0 face aux Albatros du Collège Notre-Dame, dimanche, à Rivière-du-Loup.

L’ancienne marque appartenait aux Gouverneurs de Sainte-Foy (1984-1985) qui comptaient notamment dans leurs rangs l’ex-hockeyeur de la LNH Joé Juneau.

Olivier Coulombe (2 buts), William Veillette (1 but et 3 passes), Julien Hébert, Nicolas Daigle et Charles-Antoine Huot, avec 1 but chacun, ont pris l’offensive en main au cours de cette victoire historique.

Devant le filet, le gardien David Provencher a été intraitable. Il a bloqué les 22 tirs de l’adversaire dirigés vers sa cage.

Une équipe « normale » serait satisfaite d’avoir marqué six buts de plus que l’équipe adverse. Mais pas les Chevaliers de Lévis.

« Je suis définitivement fier de ce qu’on a pu accomplir comme groupe. On a vraiment un groupe de joueurs exceptionnels. On l’a vu depuis trois mois », souligne d’abord Mathieu Turcotte.

« Mais ça commençait à peser lourd pour des jeunes 15, 16 et 17 ans et ça s’est manifesté dans notre match [dimanche]. Car les jeunes n’étaient vraiment pas contents de leur performance », ajoute-t-il, au lendemain de cette 26e victoire de suite.

On ne travaille pas sur le pointage d’un match, mais bien sur la façon de jouer. Il y a des matchs où on a vraiment mieux joué que ça et qu’on a gagné 3 à 2 en prolongation, par exemple. Mathieu Turcotte, entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis

Une saison parfaite?

La saison de hockey midget AAA comporte 42 parties. Une saison parfaite est-elle envisagée par l’état-major des Chevaliers?

« On n’y pense pas. On ne pensait pas trop au record de victoires non plus », répond du tac au tac l’homme de hockey.

Mathieu Turcotte préfère non seulement y aller d’un match à la fois, mais il y a aussi des événements hors de son contrôle qui l'invitent à la prudence.

À commencer par les blessures ou la perte de joueurs de premier plan qui appartiennent déjà à des formations de la LHJMQ. Des équipes du circuit Courteau en reconstruction pourraient notamment faire graduer des joueurs des Chevaliers après la période des Fêtes.

La composition de notre équipe ne sera potentiellement pas la même après Noël. Selon moi, il y a une possibilité qu’on perde un ou deux joueurs, c’est certain. Mathieu Turcotte, entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis

Objectif : la Coupe Telus

Record ou non, l’objectif ultime des Chevaliers de Lévis est de remporter la Coupe Telus remise à la meilleure équipe au Canada à l’issue des éliminatoires au printemps prochain.

« Aujourd’hui, c’est un lundi comme les autres. On est fier de ce que l’on a pu accomplir, mais nos joueurs savent que notre objectif, c’est de remporter notre dernier match et non pas un match au mois de décembre, ça c’est certain », mentionne l'entraîneur des Chevaliers.

Les jeunes protégés de Mathieu Turcotte avaient égalé ce prestigieux record vendredi soir en prenant la mesure des Vikings de Saint-Eustache au compte de 6 à 1.

Sur le plan individuel, l'attaquant Joshua Roy domine le classement des pointeurs de la Ligue de hockey midget AAA avec 54 points en 26 matchs.