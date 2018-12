Un texte d’Alexandre Gascon

À l’image des mystérieux docteur Jekyll et M. Hyde, le Canadien présente trop souvent deux visages.

Celui d’une équipe acharnée qui sort des blocs à pleine vapeur, harasse l’adversaire, l’épuise, le force à s’agenouiller.

Et l’autre, plus visible ces jours-ci, celui d’un groupe qui tarde à se mettre en marche, joue du bon vieux hockey de rattrapage et, bien que vaillant, plie l’échine.

L’équipe a encaissé six défaites au cours de ses sept derniers matchs. Chaque fois que le Tricolore a accordé le premier but à ses cinq dernières sorties, il s'est fait battre.

La magie du début de saison s’est évaporée et les retours à l’emporte-pièce – face aux Penguins, aux Islanders, aux Flames, aux Canucks – sont des souvenirs qui s’éloignent.

Pourtant…

« On est encore une jeune équipe qui continue à essayer de s’améliorer. Apprendre à gagner, ça fait partie de l’évolution d’une jeune équipe. Même si on a commencé à bien jouer à partir de la deuxième période, il faut être prêt pour des matchs comme ça », a commenté l’entraîneur-chef, très calme sur son podium.

C’est la deuxième occasion en autant de soirs que Julien évoque l’importance de respecter cet apprentissage. À partir de quel moment cette lente formation ne sera-t-elle plus tolérable? Combien de défaites ou de mauvais départs faudra-t-il pour déclencher un sentiment d’urgence?

Rappelons que le CH vise une participation en séries éliminatoires. Marc Bergevin a été limpide à ce sujet. Ce discours de patience et de croissance collective sonne creux dans le contexte.

« On savait que San José serait solide surtout avec les défaites qu’ils ont connues, a dit l'entraîneur. C’est une équipe d’expérience, qui a beaucoup de vécu dans les séries. Ils ont bien réagi, pas nous. Par le temps où on s’est mis à jouer, il y avait déjà du dommage de fait. On n’a pas été capable de renverser la vapeur. Il faut apprendre de ces matchs-là. »

En effet. Les Sharks s’étaient inclinés à leurs quatre derniers matchs. La veille, ils s’étaient fait humilier dans l’ancien fief d’Erik Karlsson, lors du grand retour du seigneur aux airs de D’Artagnan à Ottawa.

On ne peut pas débuter des matchs de cette façon et penser qu’on va gagner. Claude Julien

« Ils sont sortis en lion. On ne peut pas toujours être à la traîne comme ça. C’est correct que ça arrive une fois de temps en temps, mais ça a été trop souvent le cas ces temps-ci », a estimé Shea Weber.

Les Sharks ont senti l’odeur du sang dès l’entame. Une mauvaise passe de Jeff Petry coupée en zone neutre par Justin Braun qui a déjoué Carey Price d’un tir de loin a donné l'avance aux visiteurs.

Jesperi Kotkaniemi dirige une attaque du Canadien en troisième période contre les Sharks Photo : Reuters/USA Today Sports

Deux mauvaises punitions coup sur coup ont permis aux Sharks de jouer avec l’avantage de deux hommes pendant plus d’une minute. 2-0, évidemment.

Il n'y a pas de Brent Burns, d'Erik Karlsson ou de Joe Pavelski dans les rangs tricolores et mieux aurait valu éviter le banc des pénalités.

À ce moment, le compte des tirs au but était de 10-1 en faveur des Californiens. Impossible de croire que la victoire du CH contre les Rangers l’a repu. La fatigue alors?

« Non, je ne pense pas que l’équipe était fatiguée. Ils ont joué hier eux aussi. C’est juste qu’aujourd’hui, ils sont sortis plus forts et ils sont allés chercher deux gros buts en partant », a jugé Phillip Danault.

C’est donc simplement une mauvaise tendance à en croire les joueurs qu’il faudra chasser rapidement. Pendant les 45 dernières minutes de la rencontre, Montréal a dominé la possession de la rondelle et a eu l’avantage 39-19 aux lancers au filet.

Mais comme l’a expliqué Max Domi, « c’était une bonne équipe de l’autre côté ».

« Il y a beaucoup de vétérans dans cette équipe qui savent jouer avec l’avance. Ils ont profité de leurs chances tôt dans le match et c’est de notre faute. »

Tout un chacun a gardé un calme olympien devant les caméras dimanche soir. Le mot d’ordre avait été bien compris. Espérons pour eux que le feu gronde loin des projecteurs parce que les joueurs du Canadien s’accrochent de peine et de misère à leur 8e place actuellement.