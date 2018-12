Kunitz a été pénalisé pour avoir assené un coup de coude à Travis Hamonic et il a été expulsé du match.

Les Flames ont signé une deuxième victoire de suite et ils sont passés devant les Ducks d'Anaheim pour le premier rang de la Division pacifique.

Sean Monahan a aussi touché la cible pour les Flames tandis que Johnny Gaudreau a préparé deux buts des siens.

Jonathan Toews et Dylan Strome ont enfilé l'aiguille pour les Blackhawks, qui ont perdu quatre matchs de suite et six de leurs sept derniers. L'équipe a glissé à 3-8-2 sous la gouverne de Jeremy Colliton.

Mike Smith a repoussé 22 rondelles devant le filet des Flames alors que Corey Crawford a bloqué 38 tirs du côté des Blackhawks.