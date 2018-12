Jack Roslovic et Bryan Little ont également mis la main à la pâte en troisième période pour permettre aux Jets de surmonter un déficit de 3-0 et de gagner un troisième match d'affilée. Jacob Trouba a récolté deux mentions d'assistance et Connor Hellebuyck a repoussé 16 tirs des 19 tirs adverses.

Marc Staal, Chris Kreider et Jesper Fast ont touché la cible pour la formation new-yorkaise. Henrik Lundqvist a pour sa part été flamboyant, bloquant 39 lancers. Les Rangers ont subi un quatrième revers en cinq matchs. Ils ont également perdu en fusillade pour la première fois cette saison.

Deuxième patineur en tirs de barrage, Mika Zibanejad, qui s'est fait complice de deux buts des Rangers, a trompé la vigilance d'Hellebuyck, mais Patrik Laine a remis les compteurs à zéro.

Alors que Hellebuyck avait réalisé l'arrêt face à Jimmy Vesey, Scheifele a donné la victoire aux siens en battant Lundqvist.