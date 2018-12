Martin Jones a bloqué 39 tirs, dont 22 en troisième période, et pendant que le gardien des Sharks fermait la porte aux hommes de Claude Julien, Brent Burns et Joe Pavelski se sont chargés de l'attaque des visiteurs avec un but et une mention d'aide chacun.

Aidé de Pavelski, Burns a d'abord marqué son quatrième but de la saison, et l'éventuel filet victorieux, au milieu de la première période pendant un avantage numérique de deux hommes.

Burns a ajouté sa 25e mention d'assistance de la saison sur le but de Pavelski (17e), en période médiane.

Pavelski permettait alors aux Sharks de reprendre une avance de deux buts, à un moment où le Canadien venait de s'inscrire au tableau, grâce à Jeff Petry (3e), quelque trois minutes plus tôt. Le Canadien semblait destiné à faire tourner le vent en sa faveur, mais Jones n'a plus jamais cédé face aux assauts montréalais.

Justin Braun (1er), au premier vingt, a enregistré l'autre filet des Sharks.

Appelé à disputer un deuxième match en deux soirs, Carey Price a réalisé 26 arrêts, mais il n'a pas réussi à procurer au Canadien une deuxième victoire de suite.

Price a toutefois été surpassé par Jones, un gardien de qualité qui se déguise en Martin Brodeur lorsqu'il affronte le Canadien. Depuis qu'il est passé aux Sharks en 2015, Jones affiche un dossier immaculé de 6-0 contre la formation montréalaise et ne lui a jamais accordé plus de deux buts lors d'un match.

Le Tricolore complétera son séjour de cinq matchs à domicile mardi soir, face aux Sénateurs d'Ottawa. Les deux rivaux canadiens se retrouveront jeudi soir au Centre Canadian Tire dans la capitale.