Peyton Manning (44 en 2004 et 41 en 2013) et Tom Brady (41 en 2007) sont les deux autres quarts à avoir réalisé le rare exploit offensif.

Mahomes a inscrit quatre touchés par la passe au cours du match pour porter son total à 41 depuis le début de la saison. Il a aussi amassé 295 verges par la voie des airs et 52 verges au sol.

Les Chiefs jouaient leur premier match depuis qu'ils ont libéré leur porteur de ballon numéro Kareem Hunt, après la publication d'une vidéo incriminante qui montrait le joueur pousser et frapper une femme dans un hôtel de l'Ohio.

Dans la défaite, le quart des Raiders Derek Carr a réussi trois passes de touché.

Les Rams, première équipe qualifiée pour les éliminatoires

Todd Gurley a obtenu 132 verges au sol et deux touchés, aidant les Rams de Los Angeles à battre les Lions de Detroit 30-16, pour remporter le titre de la Division ouest de l'Association Nationale.

Les Rams (11-1) ont aussi fait un pas de plus vers l'avantage du terrain pendant toutes les éliminatoires de l'association, se donnant un match d'avance sur les Saints de La Nouvelle-Orléans, qui ont perdu jeudi contre les Cowboys de Dallas.

Les Lions (4-8) ont perdu cinq de leurs six derniers matchs après avoir connu du succès en octobre.



Aaron Donald a scellé l'issue de la rencontre en provoquant un échappé du quart des Lions Matthew Stafford au quatrième quart. La vedette défensive des Rams avait réussi deux sacs pour des échappés le 19 novembre.

Le secondeur Samson Ebukam a récupéré le ballon à la ligne de 24 des Lions et Gurley a réussi un touché à la suite d'une course de 13 verges, trois jeux plus tard.

Le quart des Rams Jared Goff a paru rouillé après avoir bénéficié d'une semaine de congé et il a complété 17 de ses 33 passes pour des gains de 207 verges. Il a lancé une passe de touché de huit verges à Robert Woods, au deuxième quart. Le quart des Rams a également été victime d'une interception.

Les Bears remontent, mais s'inclinent en prolongation

Aldrick Rosas a réussi un placement de 44 verges en prolongation et les Giants de New York ont eu raison des Bears de Chicago 30-27.

Les Giants (4-8) ont gaspillé une avance de 10 points dans les 73 dernières secondes du quatrième quart.

Les Bears (8-4), qui avaient gagné leurs cinq derniers matchs, ont forcé la tenue d'une prolongation grâce à un placement de 21 verges de Cody Parkey et un touché d'une verge lors d'un jeu truqué. Quelques jeux auparavant, les Bears avaient récupéré un botté court.

Le troisième placement du match de Rosas est survenu lors de la première séquence à l'attaque de la prolongation. Saquon Barkley, qui a amassé 125 verges en 24 courses, avait mis la table grâce à une course de 29 verges.