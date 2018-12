McCarthy était à la barre des Packers depuis 2006.

Le coordonnateur à l'attaque de l'équipe, Joe Philbin, a été nommé entraîneur-chef par intérim.

« La saison 2018 n'a pas été à la hauteur des attentes et des standards des Packers de Green Bay. [...] Mike [McCarthy] a été un excellent entraîneur-chef et leader des Packers pour 13 saisons, pendant lesquelles nous avons connu d'importants succès sur le terrain et à l'extérieur », a déclaré le PDG de l'équipe, Mark Murphy, dans un communiqué publié sur le site Internet des Packers.

Murphy ajoute que le processus d'embauche d'un nouvel entraîneur s'amorçait immédiatement.

Après leur victoire au Super Bowl en février 2011, les Packers ont remporté cinq championnats de division en six ans, mais ont raté les éliminatoires pour la première fois en huit saisons l'année dernière, et sont en voie de faire de même cette saison.

Green Bay s'est incliné 20-17 face aux Cardinals de l'Arizona (3-9), dimanche.