Masse s’est imposée au 200 m dos avec un temps de 2 min 9 s 92/100.

« Je voulais simplement faire une bonne course, question de voir où je me situais, a dit l’athlète de 22 ans à CBC. J’aurais aimé être un peu plus rapide, mais mon entraîneur m’a rappelé que je n’avais pas vraiment préparé cette course avant l’après-Rio. J’apprends encore à nager, j’essaie de retenir quelque chose à chaque fois. »

C’était la deuxième médaille d’or de Masse en Caroline du Nord. Elle a remporté l’or au 100 m dos vendredi. « L’entraînement sur 200 mètre m’aide pour le 100 et vice-versa. Je me sens plus à l’aise à chaque fois. »

Pour Wog, qui étudie à l’Université du Manitoba, il s’agissait d’une troisième médaille de la compétition, et d’une première d’or.

Markus Thormeyer, de Delta en Colombie-Britannique, a ajouté deux médailles, chacune en bronze, au 200 m dos et au 100 m libre.